Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
03.02.2026 10:00:00
Henkel Consumer Brands zeichnet Zulieferer für herausragende Leistungen aus
Henkels Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands hat seine Top-Lieferanten für ihre Leistungen im Jahr 2025 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand auf der American Cleaning Institute Convention in Orlando, Florida, am zweiten Februar mit mehr als 300 Teilnehmer:innen statt. Die besten Partner wurden in drei Kategorien ausgezeichnet: Nouryon wurde mit dem „Sustainability Award“ ausgezeichnet. Der Gewinner des „Supply Resilience Award“ war Kapachim. ADM, BASF und Inolex erhielten jeweils einen „Best Innovation Contributor Award“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
08:25
|EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel erzielt Übereinkunft zum Erwerb des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl (EQS Group)
|
08:25
|EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl (EQS Group)
|
02.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)