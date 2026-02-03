Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 10:00:00

Henkel Consumer Brands zeichnet Zulieferer für herausragende Leistungen aus

Henkels Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands hat seine Top-Lieferanten für ihre Leistungen im Jahr 2025 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand auf der American Cleaning Institute Convention in Orlando, Florida, am zweiten Februar mit mehr als 300 Teilnehmer:innen statt. Die besten Partner wurden in drei Kategorien ausgezeichnet: Nouryon wurde mit dem „Sustainability Award“ ausgezeichnet. Der Gewinner des „Supply Resilience Award“ war Kapachim. ADM, BASF und Inolex erhielten jeweils einen „Best Innovation Contributor Award“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten