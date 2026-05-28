Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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29.05.2026 00:00:00

Henkel eröffnet die Bewerbungsphase für die fünfte Ausgabe des Martha Schwarzkopf Awards für herausragende Wissenschaftlerinnen

Henkel startet die Bewerbungsphase für die fünfte Ausgabe des Martha Schwarzkopf Awards für Frauen in der Wissenschaft. Der internationale Preis würdigt Wissenschaftlerinnen, deren Forschungen die Haar- und Faserwissenschaft voranbringt. Die Bewerbungsphase beginnt am 29. Mai, dem Geburtsmonat von Martha Schwarzkopf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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