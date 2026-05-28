Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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29.05.2026 00:00:00
Henkel eröffnet die Bewerbungsphase für die fünfte Ausgabe des Martha Schwarzkopf Awards für herausragende Wissenschaftlerinnen
Henkel startet die Bewerbungsphase für die fünfte Ausgabe des Martha Schwarzkopf Awards für Frauen in der Wissenschaft. Der internationale Preis würdigt Wissenschaftlerinnen, deren Forschungen die Haar- und Faserwissenschaft voranbringt. Die Bewerbungsphase beginnt am 29. Mai, dem Geburtsmonat von Martha Schwarzkopf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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27.05.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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25.05.26
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22.05.26
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22.05.26
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20.05.26