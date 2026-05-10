Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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11.05.2026 00:00:00

Henkel eröffnet modernisiertes Packaging Competence Center für Verpackungen der Zukunft

Die Verpackungsindustrie befindet sich im Umbruch. Neue Nachhaltigkeitsvorschriften, die steigende Nachfrage nach kreislauffähigen Lösungen und der Wandel hin zu einer digitalisierten Fertigung legen die Messlatte höher und erfordern gezielte Innovationen und eine engere Zusammenarbeit. Henkel Adhesive Technologies beantwortet diesen Bedarf mit der Einweihung seines umfassend modernisierten Packaging Competence Center in Düsseldorf: einem zentralen Hub, in dem praxisnahe Kooperation neue Ideen in industrielle Realität umwandeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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