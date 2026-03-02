Henkel vz. Aktie

Henkel vz.

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

03.03.2026 00:00:00

Henkel eröffnet neues Inspiration Center in Jundiaí

Als weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen hat Henkel sein neues Inspiration Center Jundiaí eingeweiht. Mit einer Investition von rund 38 Millionen Euro (circa 232,5 Millionen BRL) dient der 5.000‑Quadratmeter‑Komplex künftig als Forschungs‑ und Entwicklungszentrum für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies in Lateinamerika. Das neue Zentrum orientiert sich an dem Konzept globaler Innovationszentren, die Henkel bereits am Hauptsitz in Düsseldorf sowie in Shanghai in China etabliert hat – mit dem Ziel, technologisches Know-how in nachhaltige und hochwirksame Innovationen zu übertragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
