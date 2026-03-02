Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
03.03.2026 00:00:00
Henkel eröffnet neues Inspiration Center in Jundiaí
Als weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen hat Henkel sein neues Inspiration Center Jundiaí eingeweiht. Mit einer Investition von rund 38 Millionen Euro (circa 232,5 Millionen BRL) dient der 5.000‑Quadratmeter‑Komplex künftig als Forschungs‑ und Entwicklungszentrum für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies in Lateinamerika. Das neue Zentrum orientiert sich an dem Konzept globaler Innovationszentren, die Henkel bereits am Hauptsitz in Düsseldorf sowie in Shanghai in China etabliert hat – mit dem Ziel, technologisches Know-how in nachhaltige und hochwirksame Innovationen zu übertragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
25.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|XETRA-Handel: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: Hätte sich eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
24.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
24.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
23.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
23.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)