Henkel erreicht starkes organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal

- Konzernumsatz: rund 5,3 Mrd Euro, organisches Wachstum von 3,0 Prozent - Organische Umsatzsteigerung von beiden Unternehmensbereichen getragen: - Adhesive Technologies: positives organisches Umsatzwachstum von 1,3 Prozent - Consumer Brands: sehr starkes organisches Umsatzplus von 5,2 Prozent - Akquisitionen von Seal for Life Industries und Vidal Sassoon in China schneller als erwartet vollzogen - Weitere Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Wachstumsagenda - Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 am 3. Mai deutlich angehoben: - Organisches Umsatzwachstum: 2,5 bis 4,5 Prozent (zuvor: 2,0 bis 4,0 Prozent) - Bereinigte Umsatzrendite: 13,0 bis 14,0 Prozent (zuvor: 12,0 bis 13,5 Prozent) - Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg in der Bandbreite von +15,0 bis +25,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen (zuvor: +5,0 bis +20,0 Prozent) Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel