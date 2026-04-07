Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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08.04.2026 00:00:00

Henkel erweitert Barriere- und Heißsiegel-Beschichtungsportfolio für Papieranwendungen

Papierverpackungen sind, insbesondere im Food- und E-Commerce-Bereich, längst mehr als ein Image-Thema. Markenartikler und Verpackungshersteller stellen auf nachhaltige und vor allem recyclingfähige Lösungen um – nicht zuletzt getrieben von regulatorischen Rahmenbedingungen wie der EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Um diesen Umstieg zu unterstützen und Kompromisse bei Produktschutz, Prozessstabilität und Effizienz zu vermeiden, erweitert Henkel Adhesive Technologies sein Paper Coatings Portfolio um neue wasserbasierte Barriere- und Heißsiegel-Beschichtungen. Die Lösungen sind darauf ausgelegt, papierbasierte Verpackungen funktional aufzuwerten und Design-for-Recycling-Ansätze zu stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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02.04.26 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.04.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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27.03.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
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