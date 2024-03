Henkel erweitert Partnerschaft mit Adobe: Mithilfe von generativer KI zu Personalisierung im großen Maßstab

- In einem Pilotprojekt trainiert Henkel Adobe Firefly Custom Models mit eigenen Assets, damit die Mitarbeiter:innen personalisierte Inhalte erstellen können, die sicher für die kommerzielle Nutzung sind und den Markenstandards entsprechen. - Die erweiterte Partnerschaft wird die Content Supply Chain von Henkel dank der Skalierung der Content-Produktion mithilfe von generativer KI weiter vorantreiben und dazu beitragen, die Effizienz und Agilität von Arbeitsabläufen in digitalen Marketing-Kampagnen zu steigern. - Die Funktionen von generativer KI in Adobe Experience Cloud und Adobe Firefly werden die Kosten und den Zeitaufwand für Kampagnen reduzieren, indem sie es den Teams ermöglichen, personalisierte Inhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen, auszuspielen und zu optimieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel