Henkel erwirbt das Friseurgeschäft von Shiseido in Asien/Pazifik

- Attraktives Portfolio mit starken und erfolgreichen Premium-Marken - Bedeutender Schritt für das Hair Professional-Geschäft in Asien/Pazifik - Henkel wird einer der führenden Anbieter in dynamischer Wachstumsregion - Henkel erwirbt Markenlizenz der Marke SHISEIDO PROFESSIONAL von Shiseido - Shiseido behält 20-prozentigen Anteil an japanischer Tochtergesellschaft, um weiteres Wachstum des Geschäfts zu unterstützen