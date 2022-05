Henkel erzielt deutliches organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal

- Konzernumsatz legt organisch um +7,1 Prozent auf rund 5,3 Mrd Euro zu, nominal +6,1 Prozent: - Adhesive Technologies erzielt zweistelliges organisches Umsatzwachstum von +10,7 Prozent, nominal +11,6 Prozent - Beauty Care mit leicht rückläufiger organischer Umsatzentwicklung von -1,2 Prozent, nominal -3,5 Prozent, bedingt durch Umsetzung der geplanten Portfoliomaßnahmen - Laundry & Home Care verzeichnet sehr starke organische Umsatzsteigerung von +4,9 Prozent, nominal +2,2 Prozent - Wachstumsregionen mit zweistelligem, reife Märkte mit starkem Umsatzwachstum - Zusammenführung von Laundry & Home Care und Beauty Care in Multi-Kategorie-Plattform Henkel Consumer Brands: - Stärkung von Wachstumsdynamik und Margenprofil im Konsumgütergeschäft - Signifikante Synergien: mittelfristig rund 500 Mio Euro Brutto-Einsparungen angestrebt - Erste Phase der Maßnahmen-Umsetzung bis Ende 2023: rund 250 Mio Euro Netto-Einsparungen auf Jahresbasis erwartet, rund 2.000 Stellen weltweit betroffen - Portfoliomaßnahmen für Geschäfte von bis zu 1 Mrd Euro Gesamtumsatz in Prüfung - Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 am 29. April aktualisiert - Klares Bekenntnis zu mittel- bis langfristiger finanzieller Ambition