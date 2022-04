Henkel erzielt deutliches organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal und aktualisiert die Jahresprognose für 2022

- Konzernumsatz legt organisch um +7,1 Prozent auf rund 5,3 Mrd. Euro zu - Adhesive Technologies: zweistelliges organisches Wachstum von +10,7 Prozent - Beauty Care: leichter organischer Rückgang von -1,2 Prozent - Laundry & Home Care: sehr starkes organisches Wachstum von +4,9 Prozent - Prognose für 2022 aktualisiert – außerordentlich stark steigende Kosten für direkte Materialien & Logistik und signifikante Auswirkungen aus der Aufgabe der Geschäftsaktivitäten in Russland sowie in Belarus erwartet - Organisches Umsatzwachstum: +3,5 bis +5,5 Prozent - Bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge)*: zwischen 9,0 und 11,0 Prozent - Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS)* bei konstanten Wechselkursen: Rückgang in der Bandbreite von -35 bis -15 Prozent