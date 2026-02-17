Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
18.02.2026 00:00:00
Henkel erzielt Fortschritte bei CDP und EcoVadis
Henkel hat seine Leistung in zwei international anerkannten Nachhaltigkeitsbewertungen weiter verbessert. In den aktuellen Bewertungen von CDP und EcoVadis konnte das Unternehmen erneut Fortschritte erzielen und seine Position unter den führenden nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
