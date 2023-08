Henkel fährt bei 40 Autorennen am Hockenheimring mit

Über fünf Monate Tests und Konstruktion, über 500 teilnehmende Hochschulen in ganz Deutschland und eine Woche auf dem Hockenheimring: Der Klebstoffspezialist Henkel unterstützt in der Saison 2022/2023 insgesamt 40 Hochschulteams bei dem Konstruktionswettbewerb „Formula Student“. Dazu gehört vor allem das Sponsoring von Produkten, die die Teams beim Bau ihrer Rennfahrzeuge nutzen. Darüber hinaus erhalten die Teams die Möglichkeit, sich Expertise von Territory Sales Engineers, langerfahrenen Fachexperten von Henkel, einzuholen. Die Formula Student Germany beginnt am 14. August 2023 und wird auch in diesem Jahr auf der bekannten Rennstrecke Hockenheimring ausgetragen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel