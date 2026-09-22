Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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22.09.2026 09:00:00

Henkel feiert 150. Jubiläum mit 18.000 Gästen am Hauptsitz in Düsseldorf

- Henkel feiert am 26. September 2026 sein 150-jähriges Bestehen - Mitarbeiterfeste an allen Standorten weltweit - Großes Festival für Henkel-Mitarbeitende sowie ihre Familien am Hauptsitz in Düsseldorf mit rund 18.000 Gästen geplant - Zusätzlicher Urlaubstag und attraktives Aktienprogramm für alle Mitarbeitenden - Henkel baut die Forscherwelt-Initiative weltweit deutlich aus, unter anderem mit einem neuen, deutlich erweiterten Bildungszentrum in DüsseldorfWeiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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