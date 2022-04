Henkel hält an Russland-Geschäft mit Einschränkungen fest

Der Konsumgüterkonzern Henkel hält trotz des anhaltenden Krieges und der möglichen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine an seinem Russland-Geschäft fest. Henkel werde die "Geschäfte in Russland mit Einschränkungen zunächst fortführen", betonte die Aufsichtsratsvorsitzende Simone Bagel-Trah am Montag vor den Aktionären.