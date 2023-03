Henkel hat noch Weg vor sich bis zu Mittel-/Langfristzielen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkels Ziele für das laufende Jahr sind bei Umsatz und EBIT-Marge noch weit entfernt von den Zielen, die sich der Konzern im Januar 2022 mittel- und langfristig - ohne Zeitangabe - gesetzt und im November bestätigt hat. Beim Gewinn je Aktie legt der Konzern das obere Ende der Zielspanne für das laufende Jahr jedoch etwas höher als bisher mittelfristig.

Nach der nun veröffentlichten Prognose will Henkel 2023 organisches Umsatzwachstum zwischen 1 und 3 Prozent erreichen - jeweils in den nun zwei Segmenten Adhesive Technologies und Consumer Brands. Die bereinigte EBIT-Marge soll bei 10 bis 12 Prozent liegen, der bereinigte Gewinn je Aktie in der Spanne von bis zu 10 Prozent unter dem Vorjahreswert bis hin zu 10 Prozent über Vorjahr. Die weite Zielspanne spiegelt laut Investorenpräsentation die Marktunsicherheit und starke Volatilität wieder.

Die mittel- bis langfristigen Ziele sehen bisher organisches Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent, eine bereinigte EBIT-Marge von rund 16 Prozent sowie ein bereinigtes Gewinnplus je Vorzugsaktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich vor.

