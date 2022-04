Henkel investiert in Innovationsfonds für nachhaltige Verpackungen von Emerald Technology Ventures

Im Rahmen seiner Corporate Venture Capital Aktivitäten investiert Henkel in einen neuen Fonds von Emerald Technology Ventures (Emerald), eine Risikokapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Emerald verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen industrielle Technologien und fortschrittliche Materialien, über ein breites Netzwerk an Start-ups sowie über eine Erfolgsbilanz von starken Renditen für seine Limited Partner. Mit der Beteiligung am neuen Fonds mit Fokus auf nachhaltigen Lösungen für den Verpackungssektor erhält Henkel als Limited Partner Zugang zu einem jährlichen Deal Flow von vielen hunderten Start-ups und den Bewertungen und Analysen von tausenden innovativen Lösungen.