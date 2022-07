Henkel investiert in Start-up für Hartholztechnologie 3RT

Henkel Adhesive Technologies stärkt seine Kompetenz für Holzbaulösungen mit einer Investition in das Start-up 3RT aus Melbourne, Australien. Gemeinsam mit Partnern hat das Unternehmen ein robotergestütztes Verfahren zur Verarbeitung von Wald- und Plantagenabfällen in hochwertige und einzigartige Laubholzprodukte entwickelt. Mit der Investition will Henkel sein Geschäft mit Holzbauteilen weiter ausbauen und die Umsetzung nachhaltiger, zukunftsweisender Technologien vorantreiben.