Olaplex Holdings Aktie
WKN DE: A3C49H / ISIN: US6793691089
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26.03.2026 08:56:38
Henkel kauft US-Shampoo-Hersteller Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) kauft wie erwartet in den USA zu. Die Düsseldorfer haben eine Vereinbarung zum Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Mrd Euro) unterzeichnet, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche einem Angebotspreis von 2,06 Dollar je Olaplex-Aktie. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, heißt es weiter.
Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Olaplex laut Mitteilung rund 370 Millionen Euro Umsatz. Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. In den ersten Monaten war der Börsengang ein Erfolg und der Kurs der Aktie kletterte bis auf fast 30 Dollar. Doch in den Jahren danach ging es kräftig nach unten. Die Aktie schloss am Mittwoch im US-Handel bei 1,33 Dollar, was einem Marktwert von rund 890 Millionen Dollar entspricht. Unter anderem wegen der inzwischen deutlich gesunkenen Bewertung hatte es bereits Anfang des Jahres Berichte über ein Interesse Henekls an dem Unternehmen gegeben./err/zb
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