Henkel-Klebstoffe kommen im Holzbau beim Pionierprojekt The Cradle im Medienhafen Düsseldorf zum Einsatz

Das zukunftsweisende Bürogebäude The Cradle im Düsseldorfer Medienhafen hat Ende Januar offiziell eröffnet. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Bauherren Interboden und HPP Architekten errichtet und konsequent nach dem Cradle-to-Cradle®-Prinzip designt. Ziel war es, die Bestandteile des Bürogebäudes aus kreislauffähigen Materialien herzustellen und nach dem Gebrauch wieder in den Materialkreislauf zurückzuführen. Damit ist The Cradle Düsseldorfs erstes gewerbliches Immobilienprojekt, das auf der Holzhybridbauweise basiert. Beim Holzbau dieses Pionierprojektes kamen maßgeschneiderte Klebstoffe der Marke Loctite von Henkel zum Einsatz.