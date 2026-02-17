Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
18.02.2026 00:00:00
Henkel launcht Bonderite C-AD 20202: energieeffiziente Tauchentfettung für höchste Reinigungsanforderungen
Henkel bringt mit Bonderite C-AD 20202 ein neues Niedrigtemperatur-Tensid für die industrielle Tauchentfettung auf den Markt, das bereits bei rund 35 bis 40 Grad Celsius zuverlässig reinigt. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren, die meist bei 60 bis 65 Grad betrieben werden, lässt sich die Prozesstemperatur um bis zu 35 Grad senken. Mit deutlichen Einsparungen bei Energieverbrauch und CO₂-Emissionen verbindet das Produkt Kosteneffizienz mit Nachhaltigkeit, ohne Abstriche bei der Reinigungsleistung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
16.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
11.02.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)