Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

18.02.2026 00:00:00

Henkel launcht Bonderite C-AD 20202: energieeffiziente Tauchentfettung für höchste Reinigungsanforderungen

Henkel bringt mit Bonderite C-AD 20202 ein neues Niedrigtemperatur-Tensid für die industrielle Tauchentfettung auf den Markt, das bereits bei rund 35 bis 40 Grad Celsius zuverlässig reinigt. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren, die meist bei 60 bis 65 Grad betrieben werden, lässt sich die Prozesstemperatur um bis zu 35 Grad senken. Mit deutlichen Einsparungen bei Energieverbrauch und CO₂-Emissionen verbindet das Produkt Kosteneffizienz mit Nachhaltigkeit, ohne Abstriche bei der Reinigungsleistung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
