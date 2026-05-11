Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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11.05.2026 11:00:00
Henkel mit starken Platzierungen in Reputationsrankings
Henkel hat sich erneut in angesehenen Reputations-Rankings verbessert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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08.05.26
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
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08.05.26
|Hold von Jefferies & Company Inc. für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
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08.05.26
|Henkel vz-Aktie: UBS AG vergibt Neutral (finanzen.at)
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07.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
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07.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Henkel KGaA St.
|59,40
|0,00%
|Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
|14,80
|0,68%
|Henkel AG & Co. KGaA Pfd Shs (spons. ADRs)
|15,70
|1,29%
|Henkel KGaA Vz.
|63,54
|0,73%
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