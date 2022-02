Henkel präsentiert innovative Lösungen von gedruckter Elektronik für ‚Smart Surfaces‘ auf der LOPEC 2022

Henkel Adhesive Technologies wird eine Reihe von funktionalen Materialinnovationen für gedruckte Elektronik auf der LOPEC Fachmesse am 23. und 24. März in München präsentieren. Unter dem Kernthema ‚SMART Surfaces‘ wird der Unternehmensbereich sein Lösungsportfolio für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichsten Märkten wie Oberflächen für Industrie und Automobil, Antennen, Gesundheit und Hygiene herausstellen. Neben Materialinnovationen und zahlreichen gemeinsam mit Partnern entwickelten Demoteilen wird Henkel Adhesive Technologies zudem Anwendungsdemonstrationen auf seinem Messestand 508 in Halle B0 anbieten.