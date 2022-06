Henkel präsentiert neue E-Mobility-Innovationen auf der Battery Show Europe 2022

Henkel nimmt an der European Battery Show 2022 teil, die vom 28. bis 30. Juni in Stuttgart stattfindet. Als einer der wichtigsten Partner von Automobil- und EV-Batterieherstellern wird das Unternehmen eine Reihe innovativer Lösungen und Technologien für die effiziente Produktion von sicheren Hochleistungsbatterien vorstellen. Neben Schlüsseltechnologien aus dem Henkel-Produktportfolio werden Experten am Stand von Henkel (Halle 10, Stand E24) in einer Live Produktvorstellung die jüngsten Innovationen präsentieren. Weitere Impulse wird Holger Schuh, Henkels globaler Experte für Wärmetechnologien, in einer Podiumsdiskussion zum Thema ‚Battery Thermal Management Innovations‘ geben.