Henkel präsentiert Technologien für Pad Printing und gedruckte Antennen auf der LOPEC 2023

Auf der LOPEC-Messe am 01. und 02. März in München stellt Henkel gemeinsam mit seinem breiten Partnernetzwerk sein Angebot an funktionalen Materialinnovationen für gedruckte Elektronik vor. Neben dem Portfolio für intelligente Oberflächen und digitale Gesundheitsvorsorge legt das Unternehmen den Schwerpunkt auf neuartige Pad Printing-Lösungen für Antennenanwendungen. An Stand 508 in Halle B0 wird Henkel außerdem spezielle Fokus-Stunden zu einer Vielzahl von Themen anbieten, um die Potenziale von Lösungen und Anwendungen für gedruckte Elektronik zu demonstrieren.