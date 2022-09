Henkel präsentiert Ziele, Details für neues Segment Consumer Brands

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel will im neuen Segment Consumer Brands, das die zwei globalen Consumer-Kategorien "Laundry & Home Care" und "Hair" umspannt, durch eine einheitliche Plattform für mehrere Kategorien sowohl das Wachstum beschleunigen als auch vor allem die Profitabilität verbessern. Das neue Segment soll zu den mittel- und langfristigen Konzernzielen organisches Wachstum zwischen 3 und 4 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge im mittleren Zehnprozent-Bereich beitragen.

Geformt werden soll eine agile, fokussierte Organisationsstruktur, deren Kosten sich an einer wettbewerbsfähigen Benchmark orientieren sollen. Der Fokus liege auf der Bruttomarge, deren Verbesserung künftig Voraussetzung für Investitionen in den jeweiligen Geschäften sei, sagte Wolfgang König, der das neue Segment leiten soll, am Dienstag auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns. Das Wachstumsmodell soll künftig "technologie-geleitet" sein, was die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber erschwert. Durch die effiziente und schlanke Organisationsstruktur werde das Segment fokussierter, schneller und widerstandsfähiger, auch soll das Portfolio fokussierter werden.

Im neuen Segment Consumer Brands mit einem Umsatz von mehr als 10 Milliarden Euro werde derzeit Geschäft mit einem Umsatz von bis zu 1 Milliarde Euro daraufhin überprüft, ob es veräußert bzw. aufgegeben oder weiterhin im Konzern verbleiben sollen, so König. Erste Projekte seien bereits in der Umsetzung, weitere Projekte identifiziert. Dabei habe die Margenentwicklung klare Priorität vor der Umsatzentwicklung. Zum Beispiel zögere er nicht, Geschäft mit "hohem Nettoumsatz aber einer Marge von Null" aus dem Portfolio abzustoßen, sagte König den Investoren.

Künftig werde Henkel gegenüber Kunden gemäß der Formel "1-1-1" auftreten, also eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, sagte König. Derzeit gebe es zwei separate Geschäftseinheiten, zwei Managementteams, zwei separate Lieferketten- und Sales-Teams. Mit der Restrukturierung sollen 250 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden, der größte Teil bereits ab Ende 2023, sagte König. In der ersten Phase sollen in diesem Zusammenhang 2.000 Stellen eingespart werden, zuvor beschäftigten beide Bereiche zusammen knapp 20.000 Mitarbeiter. Die Einmalaufwendungen sieht Henkel in dieser ersten Phase der Restrukturierung des Segments weiterhin bei rund 350 Millionen Euro.

Das zweiphasige Verschmelzungsprogramm zum neuen Bereich Consumer Brands soll insgesamt bis Ende 2025 umgesetzt sein. Für die zweite Phase, die die Lieferkette betrifft, hat der Konzern noch keine Einsparziele und Restrukturierungskosten veröffentlicht.

