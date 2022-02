Henkel schließt strategische Partnerschaft mit PEM Motion im Bereich E-Mobilität

Henkel hat eine strategische Partnerschaft mit der PEM Motion GmbH geschlossen, um bei Projekten im Bereich der Elektromobilität zusammenzuarbeiten. Durch den Aufbau einer starken Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft wollen die Organisationen Pionierarbeit bei der Entwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation leisten, die Materialanforderungen für deren Realisierung erforschen und die Entwicklung von sichereren und nachhaltigeren Batterien vorantreiben. Die Kooperationsvereinbarung wurde am 4. Februar im Inspiration Center von Henkel in Düsseldorf von Dr. Christoph Deutskens, CEO der PEM Motion GmbH, Professor Achim Kampker, Inhaber des Lehrstuhls „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen sowie Partner der Ausgründung PEM Motion, und George Kazantzis, Corporate Vice President Adhesive Technologies, Automotive Components bei Henkel, unterzeichnet.