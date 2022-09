Henkel schraubt Umsatzprognose erneut in die Höhe

Düsseldorf (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Henkel traut sich dank florierender Geschäfte mit seinen Klebstoffen mehr Umsatz zu.

Konzernchef Carsten Knobel hob die Umsatzprognose für 2022 am Dienstag erneut an und erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,5 Prozent. Zuvor hatte er ein Plus in einer Spanne von 4,5 bis 6,5 Prozent in Aussicht gestellt. Knobel hob dabei auch die Umsatz-Erwartungen für die Klebstoff-Sparte an, die größte des Konzerns. In den Bereichen Kosmetik und Waschmittel bleiben die Umsatzziele unverändert. Die Gewinnziele für 2022 bekräftigte der Düsseldorfer Konzern. Erst Mitte August hatte Knobel die Umsatzprognose zuletzt erhöht.

Henkel befindet sich im Umbau, Konzernchef Knobel legt das Kosmetikgeschäft mit der Waschmittelsparte zusammen. Er will mit der neuen Sparte mit einem Umsatz von rund zehn Milliarden Euro Henkel schlagkräftiger machen - aber auch die Kosten drücken. Bei der Einführung der neuen Organisationsstruktur liege Henkel vor dem ursprünglich angekündigten Zeitplan, betonte Knobel vor Beginn eines Investorentages, bei dem er am Vormittag über die Umsetzung der Pläne berichten will.

