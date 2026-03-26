Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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26.03.2026 08:41:41
Henkel stärkt Haarpflege-Bereich mit Erwerb von Olaplex in USA
DOW JONES--Henkel verstärkt sich im Bereich Haarpflege und erwirbt die US-Haarpflegemarke Olaplex, in einer Transaktion mit einem Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Wie Henkel mitteilte, ist eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Premium-Haarpflegemarke unterzeichnet worden.
Der Angebotspreis liege bei 2,06 US-Dollar je Aktie, entsprechend einem Gesamttransaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar.
Das Olaplex-Board-of-Directors habe die Transaktion einstimmig genehmigt, der Mehrheitsaktionär Advent habe eine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben, in der er sich verpflichtet, der Transaktion zuzustimmen.
Olaplex habe eine ausgewogene globale Präsenz, mit einem Umsatzanteil, der sich zwischen dem US‑Markt und wichtigen internationalen Märkten verteilt. 2025 habe das Unternehmen rund 370 Millionen Euro Umsatz und eine starke Bruttomarge erwirtschaftet.
Damit soll der Bereich Haarpflege als Kernkategorie des Consumer‑Brands‑Geschäfts gestärkt werden. Die geplante Übernahme "ist klarer Ausdruck unserer Strategie, das Portfolio durch attraktive, wertschaffende Zukäufe auszubauen", sagte Henkel-CEO Carsten Knobel.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
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