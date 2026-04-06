Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 00:00:00

Henkel stellt zinnfreien Dichtstoff Teroson MS 9381 HPT für schwere Maschinen und Fahrzeuge vor

Henkel erweitert sein Portfolio nachhaltiger Kleb- und Dichtstoffe für Anwendungen im Innen- und Außenbereich von schweren Maschinen und Fahrzeugen: Der Dichtstoff Teroson MS 9381 HPT erfüllt strenge gesetzliche Anforderungen und verzichtet vollständig auf Zinn, Lösungsmittel, Isocyanate, Silikone und PVC. Gleichzeitig vereinfacht er die Verarbeitung und verbessert die Leistung im Vergleich zu älteren Materialgenerationen. Die UV-beständige Formulierung ist mit zahlreichen Substraten kompatibel und eignet sich somit für vielfältige Anwendungen – darunter Kabinenfensterverglasung, Seitenverkleidung und Dachhautverklebung sowie Naht- und Fugenabdichtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten