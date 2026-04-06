Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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07.04.2026 00:00:00
Henkel stellt zinnfreien Dichtstoff Teroson MS 9381 HPT für schwere Maschinen und Fahrzeuge vor
Henkel erweitert sein Portfolio nachhaltiger Kleb- und Dichtstoffe für Anwendungen im Innen- und Außenbereich von schweren Maschinen und Fahrzeugen: Der Dichtstoff Teroson MS 9381 HPT erfüllt strenge gesetzliche Anforderungen und verzichtet vollständig auf Zinn, Lösungsmittel, Isocyanate, Silikone und PVC. Gleichzeitig vereinfacht er die Verarbeitung und verbessert die Leistung im Vergleich zu älteren Materialgenerationen. Die UV-beständige Formulierung ist mit zahlreichen Substraten kompatibel und eignet sich somit für vielfältige Anwendungen – darunter Kabinenfensterverglasung, Seitenverkleidung und Dachhautverklebung sowie Naht- und Fugenabdichtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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