Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
09.03.2026 09:18:39
Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) übernimmt die Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mothers" in den USA. Die Transaktion verstärke die Position von Henkel im Haarpflegegeschäft, teilte das DAX-Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Das US-Unternehmen befinde sich im Besitz des Private-Equity-Investors Main Post Partners.
Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Die Transaktion stehe unter den üblichen Vollzugsbedingungen und kartellrechtlichen Genehmigungen, so Henkel.
"Die geplante Übernahme von 'Not Your Mothers' untermauert unserer Strategie, das Portfolio durch attraktive und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen", sagte Konzernchef Carsten Knobel laut Mitteilung.
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Marke "Not Your Mothers" mit Shampoos, Conditionern, Treatments und Styling-Produkten laut Mitteilung einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro und ein zweistelliges Wachstum. Das Portfolio umfasse in den USA bekannte Produktlinien wie Curl Talk, Clean Freak, Beach Babe, Plump for Joy und All Eyes On Me./err/mne/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09.03.26
|Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA (dpa-AFX)
|
06.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Equal Weight (finanzen.at)
|
04.03.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|73,48
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.