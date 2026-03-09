Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) übernimmt die Haarpflege- und Styling-Marke "Not Your Mothers" in den USA. Die Transaktion verstärke die Position von Henkel im Haarpflegegeschäft, teilte das DAX-Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Das US-Unternehmen befinde sich im Besitz des Private-Equity-Investors Main Post Partners.

Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Die Transaktion stehe unter den üblichen Vollzugsbedingungen und kartellrechtlichen Genehmigungen, so Henkel.

"Die geplante Übernahme von 'Not Your Mothers' untermauert unserer Strategie, das Portfolio durch attraktive und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen", sagte Konzernchef Carsten Knobel laut Mitteilung.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Marke "Not Your Mothers" mit Shampoos, Conditionern, Treatments und Styling-Produkten laut Mitteilung einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro und ein zweistelliges Wachstum. Das Portfolio umfasse in den USA bekannte Produktlinien wie Curl Talk, Clean Freak, Beach Babe, Plump for Joy und All Eyes On Me./err/mne/nas