Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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03.06.2026 00:00:00

Henkel und Kindheitstraum Deutschland e. V. erfüllen 150 Kinderwünsche zum 150-jährigen Jubiläum von Henkel

Im Jahr seines 150-jährigen Jubiläums setzt Henkel gemeinsam mit Kindheitstraum Deutschland e. V. ein besonderes Zeichen für gesellschaftliches Engagement und Mitmenschlichkeit: Unter dem Motto „Henkel feiert – feiere mit!“ unterstützt Henkel den Verein mit einem Beitrag in Höhe von 100.000 Euro. Mit dieser Förderung werden bundesweit 150 Wünsche von kranken sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen erfüllt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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