Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
05.02.2026 00:00:00
Henkel und Sekab gestalten die Zukunft mit biobasierten Rohstoffen
Henkel Adhesive Technologies hat eine strategische Partnerschaft mit dem schwedischen Chemieunternehmen Sekab geschlossen, um den Wandel von fossilen zu biobasierten Rohstoffen in der Klebstoffproduktion zu beschleunigen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht der Ersatz von konventionellem Ethylacetat durch eine nachhaltige, biobasierte Alternative. Damit stärkt Henkel seine Ambitionen, Innovation und Nachhaltigkeit in der industriellen Klebstofftechnologie konsequent voranzutreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
