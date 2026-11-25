Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
26.11.2026 00:00:00
Henkel und WWF Deutschland schließen Partnerschaft für mehr Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen
Henkel geht über seinen Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands eine langfristig angelegte Partnerschaft mit dem WWF Deutschland (World Wide Fund for Nature) ein, um gemeinsam die Kreislaufwirtschaft für Verpackungen voranzutreiben. Henkel unterstützt dabei das globale Programm des WWF zur erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR). Neben den Bemühungen, EPR auf globaler Ebene voranzutreiben, liegt der Fokus der Partnerschaft auf Mexiko und der Türkei, wo der WWF seine nationalen EPR-Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft weiter ausbaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|88,06
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.