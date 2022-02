Henkel verleiht Martha Schwarzkopf-Award für Frauen in der Wissenschaft

Henkel verleiht einen neuen Forschungspreis, den „Martha Schwarzkopf Award for Women in Science“, und unterstützt damit Frauen in der Wissenschaft. Die Bewerbungsphase beginnt heute, anlässlich des „Internationalen Tags der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft“. Forscherinnen aus den Naturwissenschaften, der Medizin oder den Computerwissenschaften können sich mit einem Forschungsprojekt aus dem Bereich Haar-Forschung, oder einem verwandten Gebiet, bewerben und ein Preisgeld von 10.000 Euro gewinnen.