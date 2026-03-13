Henkel vz-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Eine ansprechende Bewertung und gesenkte Erwartungen an das laufende Jahr böten dem Aktienkurs Unterstützung, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Gleichzeitig nähmen die Unsicherheiten aber zu, zumal Wettbewerber auf sich verschlechternde Konsumtrends in Europa hinwiesen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:12 Uhr 1,9 Prozent auf 69,78 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 1,75 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 127 554 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 0,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Henkel vz am 07.05.2026 vorlegen.

