Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktie unter der Lupe
|
09.03.2026 13:58:47
Henkel vz-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Nach drei Zukäufen im Bereich Klebstoffe habe der Konsumgüterkonzern nun sein Augenmerk auf den Haarpflegemarkt gerichtet und die US-Marke Not Your Mother's übernommen, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält weitere Transaktionen in diesem Bereich für möglich. Denn die Strategie des Unternehmens bestehe darin, seine Abhängigkeit vom Bereich Wasch- und Reinigungsmittel zu verringern. Henkel verfüge über rund zehn Milliarden Euro für Zukäufe und könne dennoch seine A-Bonitätsstufe wahren.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:40 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 73,10 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,44 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 146 288 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 5,1 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Henkel vz voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
