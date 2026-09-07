Henkel vz-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Henkel bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin neutral beurteilt wird.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 76,08 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 51 414 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 13,0 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.