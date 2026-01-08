Henkel vz. Aktie

Bewertung im Blick 08.01.2026 13:34:50

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Henkel vz-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach einem Bloomberg-Bericht über Übernahmepläne für den US-Shampoo-Hersteller Olaplex auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Henkel sollte zunächst lieber die eigenen Probleme richten, bevor Zukäufe wieder Thema werden, empfahl Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das problembehaftete Geschäft von Olaplex könnte - sofern keine Trendwende bei Olaplex gelinge - das ohnehin schon triste Wachstumprofil von Henkel weiter verwässern.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 13:18 Uhr bei 68,74 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 9,05 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111 069 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird Henkel vz voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

