Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktieneinstufung
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16.09.2026 14:22:47
Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Henkel habe den Absatz immens gesteigert und in geringem Ausmaß Marktanteile gewonnen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Henkel vz konnte um 14:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 73,36 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 2,18 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37 729 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 9,0 Prozent. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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