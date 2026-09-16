Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Aktieneinstufung 16.09.2026 14:22:47

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Das Henkel vz-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Henkel habe den Absatz immens gesteigert und in geringem Ausmaß Marktanteile gewonnen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Henkel vz konnte um 14:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 73,36 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 2,18 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37 729 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 9,0 Prozent. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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