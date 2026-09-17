Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktuelle Analyse
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17.09.2026 13:22:47
Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Bei Henkel habe das Wachstum etwas angezogen.
Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 13:06 Uhr 0,4 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,16 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 48 358 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,1 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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