Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die chinesischen Online-Umsätze mit Kosmetik- und sonstigen Körperpflegeartikeln seien im Februar wertmäßig um 2,5 Prozent geschrumpft, nachdem sie im Januar um außergewöhnliche 58 Prozent gestiegen seien, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es sei jedoch sinnvoller, das Wachstum beider Monate gemeinsam zu betrachten, das mit gut 22 Prozent stark gewesen sei. Denn die Volatilität der Daten sei vor allem darauf zurückzuführen, dass das umsatzlähmende chinesische Neujahrsfest 2023 im Januar, 2024 aber im Februar gefeiert worden sei.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:11 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 72,64 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 16,02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 16 792 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 0,3 Prozent nach unten. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 19:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 19:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.