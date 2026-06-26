Henkel vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes das Henkel vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 11:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 73,30 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 3,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27 337 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 8,9 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Henkel vz am 06.08.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET



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