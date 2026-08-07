Henkel vz-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die erste Jahreshälfte sei durchaus überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Die Düsseldorfer müssten aber noch unter Beweis stellen, dass ihr Portfolioumbau eine höhere Bewertung rechtfertige.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:35 Uhr 0,7 Prozent auf 80,08 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 6,14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 121 237 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 18,9 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT



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