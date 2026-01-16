Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Aktienempfehlung 16.01.2026 14:13:47

Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Henkel vz-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Dezember habe sich das Wachstum der Bruttowarenvolumina (GMV) der von ihm beobachteten Konzerne aus dem Konsum-Bereich stark erholt, schrieb Callum Elliott am Donnerstagabend. Der Dezember habe aber im Jahreslauf eine eher geringe Bedeutung. Stark gelaufen sei es vor allem bei L'Oreal und Reckitt, aber auch Beiersdorf und Haleon.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 13:56 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 72,30 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,68 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74 486 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 3,9 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Henkel AG & Co. KGaA

