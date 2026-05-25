Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Henkel habe eine gemischte Entwicklung gezeigt.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Henkel vz legte um 16:55 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 66,60 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 12,55 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 63 739 Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 1,1 Prozent abwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC



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