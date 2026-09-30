Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:17 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 73,28 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 2,29 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42 166 Henkel vz-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 8,8 Prozent nach oben. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC



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