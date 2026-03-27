Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Die Henkel vz-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel angesichts der Olaplex-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Erwerb der US-Shampoo-Hersteller sei konform mit der Zukaufstrategie des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Zielobjekt sei im Wachstumsbereich der Haarpflege tätig, habe aber eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:47 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 67,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 14,58 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 98 027 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 3,4 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Henkel vz am 07.05.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



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