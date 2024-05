Henkel vz-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat Henkel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dank einer besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung der Konsumsparte habe Henkel die Umsatz- und Margenziele aufgestockt, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Freitag in seiner ersten Reaktion auf vorläufige Quartalszahlen. Dies sei ungewöhnlich, da zum ersten Quartal nur die Umsatzentwicklung bekannt gegeben werde. Es sei damit klar, dass sich die Profitabilität gut erhole.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 6,8 Prozent im Plus bei 79,06 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 15,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 639 089 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 11,3 Prozent. Am 08.05.2024 werden die Kennzahlen für Q1 2024 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 04:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 04:28 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.