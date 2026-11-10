Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht maßgeblich bewegen werden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:07 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 84,92 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 5,79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 26 781 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 26,1 Prozent zu Buche. Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST



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