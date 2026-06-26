Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Rating im Fokus 26.06.2026 10:22:47

Henkel vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Henkel vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die Henkel vz-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mehr Dynamik im Klebstoffgeschäft dürfte das zweite Quartal der Düsseldorfer geprägt haben, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. August.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Henkel vz konnte um 10:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 73,10 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 2,87 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20 147 Henkel vz-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 8,6 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Henkel vz am 06.08.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Henkel AG

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